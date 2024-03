Qu'est-ce qu'ils ont fait au bon Dieu ? - Le doc (Partie 2)

"Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?" est LA comédie culte de 2014 ! En quelques mois, ce couple de bourgeois incarné par les deux ambassadeurs de l’humour français, Chantal Lauby et Christian Clavier, a séduit 12,5 millions de spectateurs. L’histoire du mariage mixte de leurs 4 filles a résonné dans l’esprit des Français. Plus qu’un film, c’est devenu un appel à la tolérance et un vrai phénomène de société. Le 30 janvier 2019, c’est l’événement ! Les Verneuil reviennent dans une suite très attendue "Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?", et une fois de plus, l’équilibre de la famille est menacé. Plongez dans les coulisses du tournage de ces deux films grâce à des images inédites de making-of ainsi que des scènes coupées au montage.