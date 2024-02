Qu'est-il arrivé à Cari Farver ? - Partie 1

Dave est garagiste et père de deux enfants qu’il élève avec son ex-compagne, Sara. Séducteur invétéré, il fréquente Liz, également mère de deux enfants. Alors que cette dernière souhaiterait voir leur relation évoluer, Dave, lui, refuse de s’engager. Un jour, Dave fait la connaissance de Cari. Mère célibataire, elle est très proche de sa famille, en particulier de son fils, Sam, et de sa mère, Nancy. Dave et Cari commencent à se fréquenter et les choses vont pour le mieux jusqu’au jour où Cari propose à Dave d’habiter ensemble, par message. Suite au refus de ce dernier, le cauchemar débute. Cari disparaît, mais envoie des dizaines de messages à Dave. Elle cesse de communiquer avec sa mère et son fils. Elle harcèle également Liz et va jusqu’à mettre le feu à sa maison. De son côté, Nancy est persuadée qu’il est arrivé quelque chose à sa fille. Elle fait part de ses craintes aux lieutenants Miller et Adams, qui décident de mener l’enquête.