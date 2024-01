Qui a tué mon père ? - Partie 1

Quand Brianna reçoit Landon dans son café, elle ne se doute pas que ce qu’il s’apprête à lui révéler va changer sa vie ainsi que celle de sa mère, Jess, condamnée pour le meurtre de son père, vingt ans plus tôt. Brianna parviendra-t-elle à lui pardonner et acceptera-t-elle de l’aider à retrouver sa liberté ? Surprotégée par son oncle Seth et sa tante Abby, elle se lance pourtant dans une enquête semée d’embûches aux côtés de Catalina, l’avocate de Jess.