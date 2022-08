Qui Dansera Avec Les Stars ?

Divertissements

Chaque saison, de nouveaux danseurs intègrent l'émission et pour la première fois, ces auditions ont été filmées ! Ils s'appellent Ylona, Damien, Irina, Djoe, Julia, Pierre, Jasmin, Calisson, Lou. Ils sont 5 filles et 4 garçons. Ils rêvent tous d’intégrer la troupe des danseurs de « Danse avec les stars » et de voir leur destin basculer. Pour être un bon danseur de « Danse avec les stars », il faut : de la personnalité, de la créativité, de la technique, de la pédagogie, de l'empathie, du charisme et de la technique. Ce sont les qualités que Chris Marques (On ne le présente plus) et Julien Chapero (Directeur de casting) accompagnés d'Inès Vandamme chercheront tout au long du concours. Ensemble, ils vont évaluer les danseurs au cours de trois étapes éliminatoires. Découvrez ce programme original MYTF1.