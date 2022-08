Qui dansera avec les Stars ? Découvrez les premières images

En savoir plus sur Chris Marques

Chaque saison, de nouveaux danseurs intègrent l'émission et pour la première fois, ces auditions ont été filmées. 9 danseurs exceptionnels ont été présélectionnés par Julien Chapero, directeur de casting. Ce véritable découvreur de talents est habitué à auditionner les artistes pour les plus grands shows du spectacle vivant. Il a aussi permis à des danseurs tels qu'Anthony Colette, Elsa Bois et Inès Vandamme de rejoindre « Danse avec les stars ». Julien Chapero sera juge aux côtés du plus légendaire et exigeant membre du jury de Danse avec les stars, Chris Marques. Il y a 3 ans, c’est Inès Vandamme qui rejoignait la troupe des danseurs professionnels de « Danse avec les stars ». Depuis, sa vie a complètement changé ! Elle était à leur place il y a quelques années à peine et connait mieux que personne les émotions qu’ils peuvent traverser. Elle fera au mieux pour accompagner avec bienveillance et tendresse : Ylona, Damien, Irina, Djoe, Julia, Pierre, Jasmin, Calisson, Lou.