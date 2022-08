Qui dansera avec les stars ? - Episode 1

Dans ce premier épisode, découvez Ilona, Lou et Pierre. Ils vont auditionner et tenter de séduire Chris Marques, Julien Chapiro et Inès Vandamme afin d'intégrer la troupe de danseurs professionnels de Danse Avec Les Stars. Première étape : les danseurs vont présenter aux juges une danse latine ou standard issue d'une saison précédente. Chacun est venu avec son partenaire de danse. Chaque saison, de nouveaux danseurs intègrent l'émission et pour la première fois, ces auditions ont été filmées. 9 danseurs exceptionnels ont été présélectionnés par Julien Chapero, directeur de casting. Ce véritable découvreur de talents est habitué à auditionner les artistes pour les plus grands shows du spectacle vivant. Il a aussi permis à des danseurs tels qu'Anthony Colette, Elsa Bois et Inès Vandamme de rejoindre « Danse avec les stars ». Julien Chapero sera juge aux côtés du plus légendaire et exigeant membre du jury de Danse avec les stars, Chris Marques. Il y a 3 ans, c’est Inès Vandamme qui rejoignait la troupe des danseurs professionnels de « Danse avec les stars ». Depuis, sa vie a complètement changé ! Elle était à leur place il y a quelques années à peine et connait mieux que personne les émotions qu’ils peuvent traverser. Elle fera au mieux pour accompagner avec bienveillance et tendresse : Ylona, Damien, Irina, Djoe, Julia, Pierre, Jasmin, Calisson, Lou.