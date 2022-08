Qui dansera avec les stars ? - Episode 2

Dans l'épisode précédent, vous avez pu voir l'audition d'Ilona, Pierre et Lou et découvrir les deux danseurs sélectionnés pour la suite de l'aventure. Dans ce second épisode, découvez Djoe, Calisson et Damien. A leur tour, ils vont auditionner et tenter de séduire Chris Marques, Julien Chapiro et Inès Vandamme afin d'intégrer la troupe de danseurs professionnels. Première étape : les danseurs vont présenter aux juges une danse latine ou standard issue d'une saison précédente. Chacun est venu avec son partenaire de danse. Les candidats doivent maîtriser le maximum de danses pour espérer avoir leur place.. Valse, Foxtrot, Paso Doble, Quickstep, Cha cha cha, Rumba, Jive, Contemporain, Samba, Tango.. 3 candidats par épisode et 6 places pour l'étape suivante !