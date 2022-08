Qui dansera avec les stars ? - Episode 4

Ca y est ! Vous connaissez les 6 danseurs sélectionnés pour l'étape suivante. Il s'agit de Ilona, Djoe, Irina, Pierre, Jasmin et Calisson. Ils font devoir faire face à une épreuve cruciale. Enseigner une chorégraphie à un partenaire de choix, un danseur de la troupe de Danse Avec Les Stars. Chris Marques et Julien Chapero évalueront la pédagogie des candidats. Cette étape est éliminatoire. Et c'est en duel que nos six danseurs vont s'affronter. Place à Ilona face à Djoe. Ilona va danser avec Anthony Colette. Quant à Djoe, il va danser avec Elsa Bois. Qui réussira à se qualifier pour la dernière étape ? La réponse...