Qui dansera avec les stars ? - Episode 6

Etape cruciale de la compétition avec un enjeu énorme: 3 places pour la finale. Découvrez les deux derniers danseurs encore en compétition de cette étape. Il s'agit d'Irina et Calisson. Pour cette étape où les juges évalueront la pédagogie des candidats. Irina sera accompagnée d'Anthony Colette, Calisson de Jordan Mouillerac. Qui saura se démarquer dans l'apprentissage et la transmission d'une chorégraphie à son partenaire ? On ouvre les paris ...