Qui dansera avec les stars ? - Episode 7

Ils étaient neuf danseurs. Lou, Jasmin, Djoe, Calisson, Irina, Pierre, ilona, Damien et Julia. Aujourd'hui, ils ne sont plus que trois : Irina, Djoe et Pierrre. Trois danseurs d'exception qui nous ont offerts des performances époustouflantes lors des deux étapes précédentes. Pour cette finale, Djoe, Pierre et Irina auront pour partenaire des célébrités de Danse Avec Les Stars. Ils vont devoir en apprendre une chorégraphie et la présenter aux juges Chris marques et Julien Chapero ainsi qu'à Inès Vandamme : Priscilla Betti, Ladji Doucouré et Tonya Kinzinger se sont prêtés au jeu de danser sur une chorégraphie imaginée par le candidat et apprise en très peu de temps.