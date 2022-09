Qui dansera avec les stars ? - Episode 8

C'est l'épisode final. vous allez découvrir le grand gagnant de Qui dansera avec les Stars ? Qui de Irina, Pierre ou Djoe intègrera la troupe des danseurs de Danse Avec Les Stars. Chacun d'entre eux dansera avec une ancienne star ayant participé à DALS par le passé, venue pour l'occasion. Priscilla Betti dansera avec Pierre, Ladji Doucouré avec Irina et Tonya Kinzinger avec Djoe. Nos stars se sont prêtées au jeu de danser sur une chorégraphie imaginée par le candidat et apprise en très peu de temps. Sur chacune de ces étapes, les danseurs vont vous faire vivre des moments forts, intenses et parfois difficiles… Ils ne sont plus que trois à pouvoir encore rêver. Mais QUI DANSERA AVEC LES STARS ?