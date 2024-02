Qui dansera avec les stars ? Saison 2 - Episode 4

Il ne reste plus que 6 danseurs en compétition : Raffaele, Ana, Maxime, Joris, Julie et Camille. Tous devront affronter une épreuve décisive. Celle d’apprendre une chorégraphie à un des danseurs de la troupe de Danse Avec Les Stars. Dans cette épreuve, Fauve Hautot, Chris Marques et Julien Chapero vont juger évidemment la performance mais aussi et surtout, la pédagogie du candidat et sa manière de communiquer. Le premier duel oppose Maxime et Elsa Bois et Joris et Calisson Goasdoué. Qui se qualifiera pour la grande finale ?