Drame • Thriller

Après un grave accident, Kelsey se réveille du coma avec une légère amnésie. Elle n'a plus aucun souvenir de l'homme à son chevet, Jason, qui lui explique être son mari. Une fois remise sur pied, elle accepte d'aller en lune de miel avec lui, comme ils l'avaient prévu. L'hôtel est dans un endroit reculé et les amoureux sont coupés du monde. Kelsey apprend à connaître Jason et l'apprécie de plus en plus, même si elle est réticente à l'idée de renouveler ses vœux de mariage, comme il le souhaite. L'arrivée de son amie Carolyn lui fait douter de l'honnêteté de son mari et lorsqu'elle commence à retrouver la mémoire, Kelsey enquête sur lui et se rend compte qu'ils n'ont jamais été mariés et se connaissent à peine.