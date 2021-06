Qui veut gagner des millions : au cœur de l'incroyable soupçon

Infos, Mag & Sport

En septembre 2001, Charles Ingram remporte un million de livres en participant à l'édition britannique de "Qui veut gagner des millions". Mais son comportement suspect tout au long de l'émission éveille les soupçons. Très vite, les responsables du jeu télévisé comprennent qu'ils ont été berné : Charles Ingram, aidé d'un complice, a triché à toutes les questions qui lui ont été posé. L'histoire a fait scandale au Royaume-uni et continue de fasciner les foules, vingt ans plus tard. TF1 vous propose de découvrir la vérité sur la plus grande fraude télévisuelle de ce début de siècle.