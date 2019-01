Jean-Pierre Foucault, présente pour la dernière fois Qui veut gagner des millions, le 19 janvier

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

C’est son dernier mot ! Jean-Pierre Foucault présentera, pour une ultime fois, l’émission Qui veut gagner des millions. L’animateur a décidé de consacrer plus de temps à ses proches. Il passera le flambeau à Camille Combal lors d’une soirée spéciale le samedi 19 janvier à 21h sur TF1. Des personnalités joueront alors pour des associations caritatives. Les duos formés pour l’occasion sont : Franck Dubosc et François-Xavier Demaison, Muriel Robin et Vincent Dedienne, Michel Cymes et Bruno Solo, Mimie Mathy et Michèle Bernier, Camille Combal et Anne-Elisabeth Lemoine.

Au programme : des questions, de l’humour et de la bonne humeur. Tous les ingrédients qui font le succès de l’émission depuis 20 ans. Durant toutes ces années, Jean-Pierre Foucault a posé plus de 20.000 questions, a fait gagner 60 millions d’euros et a vu passer plus de 2.000 joueurs.

Autant de souvenirs qu’il gardera en mémoire. "Ma première est un beau souvenir, parce qu’on a senti que ça allait être une grande émission. Nous étions stressés, car même si elle marchait un peu partout dans le monde, on ignorait comment allaient réagir la presse et le public en France", confie-t-il. "La renommée de ce jeu a été fulgurante. Je ne connais pas une personne qui n’ait pas tenté de répondre aux questions ou prononcé le fameux : 'c’est ton dernier mot ?'". L’animateur se rappellera également pendant longtemps de cette candidate qui a remporté un million d’euros en 2004. "Il n’y en a eu qu’une seule en 20 ans ! J’ai été le premier à savoir qu’elle avait gagné lorsque j’ai vu la petite lumière verte de la bonne réponse s’afficher". Un moment fort pour Jean-Pierre Foucault et les téléspectateurs !