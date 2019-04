CE SOIR SUR TF1 : Qui veut gagner des millions ? Emission spéciale pour Notre-Dame de Paris

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Ce jeudi 18 avril sur TF1, journée spéciale "Unis pour Notre-Dame". Tlaisser place à une édition spéciale de Qui veut gagner des millions ? ce soir à 21h. Présentée par Camille Combal, des personnalités se mobiliseront afin de remporter le maximum de gains qui seront reversés à la Fondation du Patrimoine. Anne-Claire Coudray et Harry Roselmack, Laurence Boccolini et Arthur, Alessandra Sublet et Grégoire Margotton, Fauve Hautot et Chris Marques, tenteront de décrocher le million.

"UNIS POUR NOTRE-DAME SUR TF1"

Des appels aux dons au profit de la Fondation du Patrimoine seront relayés toute la journée par les différentes personnalités de l’antenne

A 21:00 « QUI VEUT GAGNER DES MILLIONS ? : SPECIALE NOTRE-DAME »présentée par Camille Combal. Des personnalités tenteront de remporter le maximum de gains qui seront reversés à la Fondation du Patrimoine

Les rendez-vous de l’info avec « LE JT DE 13H » présenté par Jean-Pierre Pernaut et« LE JT DE 20H » présenté par Gilles Bouleau





Et également ce week-end dans les rendez-vous d’information :



Samedi 20 avril :

« REPORTAGES DECOUVERTE » : « Les secrets de Notre-Dame de Paris »





Proposé par Pascal Pinning et présenté par Anne-Claire Coudray

Un reportage de Sabine Pacini. Montage : Alexandra Diaz – Peggy Semmler (5Bis Productions)



Avec près de 14 millions de visiteurs par an, Notre-Dame de Paris est le monument le plus visité au monde, devenu au fil du temps un symbole de Paris et de la France. Pourtant, il y a deux Notre-Dame de Paris : côté pile, cette majestueuse cathédrale très prisée des touristes et qui propose cinq messes par jour. Côté face, à l’abri des regards, se cache une autre Notre-Dame beaucoup moins connue, un univers de merveilles, de secrets et aussi de combats. C’est un lieu protégé du public, parfois derrière des portes blindées. Seuls quelques rares privilégiés ont accès aux secrets de Notre- Dame. Pendant plusieurs mois une équipe de « Grands Reportages » a pu suivre ces gardiens du temple…dans l’intimité de Notre-Dame de Paris. Tous œuvrent au bien-être de la « vieille dame ».



Dimanche 21 avril :

Zoom Spécial « Notre-Dame de Paris » à 13h15, présenté par Anne-Claire Coudray

« SEPT A HUIT » présenté par Harry Roselmack à 18h15 consacrera une large partie de l’émission à cet événement.





Et aussi sur la chaîne Histoire :



Jeudi 18 avril à 20h40, les téléspectateurs de la chaîne Histoire pourront découvrir en VOST le long-métrage Quasimodo. Réalisée par William Dieterle, cette adaptation du roman "Notre-Dame de Paris" de Victor Hugo datant de 1939 est portée par Charles Laughton (Spartacus, Les révoltés du Bounty, La vie privée d'Henry VIII) dans le rôle principal



En parallèle, dans le corner HISTOIRE VR de l'application MYTF1 VR les internautes peuvent toujours découvrir le documentaire en réalité virtuelle L'homme derrière Notre-Dame produit par TARGO.



Ce film, réalisé il y a quelques mois, propose une visite en 360° des coulisses de Notre-Dame de Paris.