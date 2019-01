Qui veut gagner des millions - Jean-Pierre Foucault : "J'aime la singularité de Camille Combal"

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Il va passer le flambeau à Camille Combal. C’est ce samedi 19 janvier à 21h sur TF1 que Jean-Pierre Foucault présentera, pour la dernière fois, Qui veut gagner des millions. Après 20 ans d’émission, l’animateur emblématique de TF1 a décidé de laisser son bébé au présentateur de Danse avec les stars. Un choix mûrement réfléchi. 'Quels que soient les domaines, il y a un moment où c’est raisonnable de décider d’arrêter avant qu’il ne soit trop tard", avoue Jean-Pierre Foucault. "Dans mon cas, des anciens tels que Guy Luc m’ont passé le relais". Et d’ajouter : "Ca n’aurait pas été aussi simple il y a cinq ou six ans, car je me sentais encore dans la mouvance. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Et il faut reconnaitre que je prendrais moins de plaisir à faire de la télévision aujourd’hui, que je n’en ai pris lorsque je l’ai faite moi-même".

Si Jean-Pierre Foucault a choisi de laisser sa place à Camille Combal, ce n’est pas un hasard. Les deux hommes partagent de nombreux points communs. Ils sont tous les deux méditerranéens et cultivent un amour pour l’Olympique de Marseille. Mais ce n’est pas tout. "J’aime sa bienveillance et sa singularité. Il a le dynamisme de la jeunesse, tente des choses et casse un peu les codes. C’est ce qu’à mon époque, j’ai essayé de faire, comme disent les anciens !".

"Rester soi-même est essentiel. Ne ressembler à personne sera sa vraie force. Je lui souhaite de durer, sans écraser, sans faillir, sans tromper", tels sont les derniers conseils de Jean-Pierre Foucault à Camille Combal. Pas de doute qu’il en fera bon usage…

Ne manquez pas la dernière de Jean-Pierre Foucault à la présentation de Qui veut gagner des millions le samedi 19 janvier à 21h sur TF1.