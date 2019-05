Qui veut gagner des millions : Lucie Luca et Agustin Galiana de Clem s'invitent sur le plateau de Camille Combal

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Ce vendredi 17 mai dans Qui veut gagner des millions ? sur TF1, Camille Combal recevait deux participants un peu particuliers : Lucie Lucas et Agustin Galiana, les stars de la série Clem.

C'est votre dernier mot Clem et Adrian ?

Lucie a téléchargé "2-3 applications" pour s'entraîner, "parce que je n'ai pas une très bonne culture de base," précise la comédienne. "Moi non plus mais on va essayer de faire de notre mieux," promet Agustin Galiana. Les interprètes de Clem et Adrian jouent pour l'association Fermes d'avenir. Cette dernière créé des fermes respectueuses de l'environnement et des hommes et défend une alimentation saine et savoureuse, accessible à tous. "Ils font un travail extraordinaire et moi-même, j'ai une ferme depuis très peu de temps. Demain, je serai dans le fumier," raconte Lucie Lucas. Une initiative soutenue par son frère à l'écran !

Combien de bonnes réponses Lucie Lucas et Agustin Galiana ont-ils obtenues ? Vont-ils faire confiance au feeling de Camille ?

