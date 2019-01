C’est une première historique ! Du jamais vu dans l’émission de « Qui veut gagner des millions ». Jean-Pierre Foucault a présenté la semaine dernière sa dernière émission, et a légué sa place à Camille Combal. Mais ce n’est pas tout ! Pour inaugurer le premier binôme du nouvel animateur, Jean-Pierre Foucault passe de l’autre côté et devient candidat. Accompagné de Kev Adams, ils vont tenter d’aller le plus loin possible pour l’association Princesse Margot. Vient alors le moment mythique après leur réponse. « C’est votre dernier mot Jean-Pierre ? » demande Camille… - Ne ratez pas la première de Camille Combal dans Qui veut gagner des millions diffusée samedi 26 janvier à 21H00 sur TF1.