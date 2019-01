Ce soir, nous allons assister aux derniers mots de Jean-Pierre Foucault sur "Qui veut gagner des millions". Nos personnalités sont plus motivées que jamais ! Découvrez leur stratégie pour aller le plus loin possible. Certains de nos invités ont déjà tout prévu : quelle personne ils allaient appeler pour le joker " appelle à un ami", d'autres ont beaucoup révisé et d'autres encore espèrent avoir "du bol" ... Qui veut gagner des millions, samedi 19 janvier sur TF1