Qui Veut Gagner des Millions à la Maison ? du 14 mai 2020

Depuis chez lui, Camille Combal vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission quotidienne confinée dans laquelle il accueillera des personnalités qui joueront, elles aussi, depuis leur domicile. Comédiens, chanteurs, humoristes, animateurs, tous ont le même objectif : remporter le maximum de gains au profit d’associations caritatives dont les actions sont en lien avec la crise sanitaire actuelle. L’enjeu est de taille pour chacun. Tous réunis et plus que jamais solidaires en ces temps de confinement, parviendront-ils à allier concentration et culture générale pour décrocher un maximum d’argent pour les hôpitaux ? Qui Veut Gagner des Millions à la Maison ? du lundi au vendredi à 19h sur TF1.