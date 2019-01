Qui veut gagner des millions ? du 19 janvier 2019

Le jeu mythique « QUI VEUT GAGNER DES MILLIONS ? » fait son grand retour sur TF1. Le jeu aux 20 000 questions posées a distribué durant 20 ans plus de 60 millions d’euros et a vu passé plus de 2 000 joueurs. Pour cette première soirée exceptionnelle, Jean-Pierre Foucault présentera l’émission avant de passer le flambeau à Camille Combal pour la suite des prochaines émissions.Face à Jean-Pierre Foucault, de nombreuses personnalités viendront jouer en duo au profit de plusieurs associations caritatives : Franck DUBOSC et François-Xavier DEMAISON, Muriel ROBIN et Vincent DEDIENNE, Michel CYMES et Bruno SOLO, Mimie MATHY et Michèle BERNIER, Camille COMBAL et Anne-Élisabeth LEMOINE. Ne manquez surtout pas le dernier mot de Jean-Pierre Foucault !