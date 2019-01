Qui veut gagner des millions ? du 26 janvier 2019 - Partie 2

Après quasiment 20 ans à la tête d'une des émissions les plus mythiques du PAF, Jean-Pierre Foucault passe le flambeau à Camille Combal qui se voit confier les clés du jeu culte qui aura su traverser toutes les générations et déchaîner toutes les passions en France. Face à lui dans le nouveau rôle du présentateur de Qui veut gagner des millions ?, cinq duos de personnalités viendront jouer au profit de plusieurs associations caritatives. - Jean-Pierre Foucault et Kev Adams - Jeff Panacloc et François Berléand - Florence Foresti et Jonathan Cohen - Jérôme Commandeur et Malik Bentalha - Julie Gayet et Julie Depardieu Ne manquez surtout pas cette passation historique et les premiers mots de Camille Combal !