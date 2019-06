Qui veut gagner des millions ? du 7 juin 2019

Camille Combal vous donne rendez-vous pour jouer à Qui veut gagner des millions ? Le jeu mythique fait son grand retour en quotidienne sur TF1 ! En quinze ans, plus de 2 000 joueurs se sont succédés pour répondre aux célèbres questions à quatre propositions de réponse. Certains sont devenus millionnaires. Il est temps de permettre à de nouveaux Français, dont une partie sélectionnée directement dans la rue par Camille Combal, de tenter leur chance à leur tour.Ce sont deux meilleurs amis qui rêvent de faire le tour du monde ensemble, un père qui souhaite aider sa fille à se lancer dans la vie active, deux sœurs qui tentent de sauver l’entreprise familiale, un couple qui soutient une cause humanitaire, des collègues qui veulent changer de vie. Ils sont peut-être les prochains millionnaires du jeu.Chaque soir, seuls ou en duos, des couples, amis, parents, enfants, frères, jumelles, collègues devront répondre correctement à la série de questions du célèbre jeu de culture générale et franchir la pyramide de gains de quinze niveaux les séparant de la somme tant convoitée : le million d’euros. En cas de doute, le joueur pourra activer ou non l’un des quatre jokers disponibles (le vote du public, le 50/50, l’appel à un ami ou le feeling de Camille). Deux paliers intermédiaires (1 000 euros et 24 000 euros) leur permettront de sécuriser les gains obtenus au cours du parcours du jeu.Quel Français deviendra le prochain millionnaire de Qui veut gagner des millions ?