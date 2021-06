AVANT-PREMIERE – Quiz : le premier épisode disponible sur MYTF1 via les box opérateurs.

Quiz, votre mini-série inédite arrive le mercredi 30 juin 2021 à 21h05 sur TF1. Découvrez le 1er épisode en avant-première sur MYTF1 via votre box Internet. Etes-vous prêt(e) à jouer ?

Avant-première MYTF1 via votre box internet

Quiz, l'incroyable histoire vraie de Charles Ingram arrive le mardi 30 juin 2021 à 21h05 sur TF1. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues, Free, ou encore VITIS, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, vous allez pouvoir visionner l’intégralité du premier épisode de cette surprenante mini-série.

La série TV en résumé :

Quiz ,mini-série inspirée de l'histoire vraie de Charles Ingram qui a passionné l'Angleterre, raconte le drame d'un ancien militaire de l'armée britannique, provoquant un scandale majeur, accusé de tricher pour gagner 1 million de livres sterling dans le jeu télévisé "Qui veut gagner des millions ?" (Who Wants To Be A Millionnaire ?)

Mini-série réalisée par Stephen Frears

Avec : Matthew Macfadyen (Charles Ingram), Sian Clifford (Diana Ingram), Michael Sheen (Chris Tarrant)....

Cette mini-série sera suivie par le documentaire inédit "Qui veut gagner des millions : au coeur de l'incroyable soupçon"

Quiz, soyez au rendez-vous Mardi 30 juin à 21h05 sur TF1 pour cette incroyable soirée !