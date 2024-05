Raid dingue

Johanna Pasquali est une jeune flic aussi attachante que maladroite ! Son enthousiasme à toute épreuve la rend sympathique, même si elle peut se révéler être un vrai danger pour les criminels qu'elle poursuit, ses collègues et ses proches ! Johanna passe tout son temps libre à s'entraîner pour exaucer son plus grand rêve : intégrer le RAID ! Quand elle est acceptée au centre de formation de l'unité d'élite, elle n'a qu'une hâte : aller sur le terrain. Un seul bémol et pas des moindres : elle doit faire équipe avec l'agent Eugène Froissard, fermement décidé à ne rien lui épargner...