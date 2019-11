Random - Le huis clos paranormal made in France à découvrir sur MYTF1

La web série nantaise "Random", mélange de science-fiction et de polar, débarque en exclusivité sur MYTF1.

"Libres. Le cauchemar et l’enfermement sont derrière eux, mais leur réalité ne sera plus jamais la même. L’enfermement n'est que le début". C'est le pitch de Random, la web série nantaise qui a fait un véritable carton sur Youtube avant d'être repris par MYTF1. Un huis clos paranormal, narrant la confrontation de six individus à un phénomène étrange qui les empêche de quitter l'appartement dans lequel ils se sont retrouvés... Rémi Noëll, réalisateur, et Sullivan Le Corvic, fans de séries télé, ont uni leur passion commune pour créer ce qui devient un vrai succès du genre.

A découvrir : deux saisons qui racontent l'histoire de six jeunes nantais prisonniers d'une réalité qui n'est pas la leur. Ambiance glauque et sombre dans les rues de Nantes. Mélange de science-fiction et de polar. Et une question majeure soulevée dans la deuxième saison. Comment trouver sa place dans une société qui n'est pas faite pour nous ? "L'idée est de savoir comment on se perçoit soit même quand on se voit de l'extérieur et comment ça va changer nos relations. D'autant plus quand on commence à se voir dans une existence qu'on aurait raté," racontent les créateurs de la série.

