Alan n’est pas sorti de l’appartement, lorsque Damien est venu les sauver. Il y est resté coincé, et s’est retrouvé seul dans le Néant. Il y expérimente des allers et venues dans son passé et dans la vie de personnes en lien avec le Phénomène. Il réussit à en sortir suite au premier choc entre Alex et son double. Dès lors, il subit des allers-retours involontaires d’une réalité à l’autre, jusqu’à ce qu’une jeune femme le guide chez Damien.