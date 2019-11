Des plans se préparent pour tenter le retour dans l’autre réalité. Chez Damien, l’arrivée d’Alan donne de nouvelles perspectives à leurs discussions, et est un regain de motivation pour tout le monde. Damien en profite pour raconter ses liens avec l’entreprise Subatech, à l’origine du Phénomène, et toutes les étapes qui l’ont mené à l’appartement. Alex n’arrive plus à tenir son double jeu…