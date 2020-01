Random - S02 E11 - Choix et conséquences

Le sms envoyé par Alex entraine de vives conséquences. Les trois scientifiques pénètrent dans l’appartement et assomment tout le monde, à coups de taser. Alex les rassure quant aux absents, et leur indique qu’il va réussir à ramener Jeanne et Chloé. Cette dernière quitte l’appartement d’Aimée en lui laissant un mot : elle sait maintenant ce qu’elle doit faire, et la remercie pour l’aide apportée. Jeanne, seule elle aussi, prend acte de la discussion qu’elle a eue avec son père, et se confronte à son double. Tout se met en place pour le retour dans leur réalité.