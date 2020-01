Random - S02 E12 - Réunis

L’entreprise de Subatech accueille l’ensemble des personnages. Le retour est imminent. Tout le monde est présent : Alan et Guillaume attendent dans la salle, Alex a récupéré Chloé, Jeanne est évanouie sur un brancard, et Tiphaine gît sur un autre brancard. Les scientifiques et la Boss organisent le passage des « doubles » dans leur réalité sans savoir que certains d’entre eux ne sont pas ceux qu’ils croient être. L’équilibre n’est toujours pas rétabli, provoquant de terribles et mortelles répercussions sur les deux réalités.