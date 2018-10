Extrait saison 2 Ranger Rob

C’est reparti pour les aventures de notre jeune ranger préféré : Ranger Rob ! Apprenti Ranger, prêt à tout pour devenir un vrai Guide et garde-forestier comme ses parents, il adore l’exploration et la découverte ! Et il n’aime rien tant qu’être accompagné de son meilleur ami, le yéti Pile-Poil, un peu maladroit, et naïf, et toujours très drôle. Il part en mission dans l’incroyable site du Grand Parc Aventure, un cratère gigantesque qui réunit tous les lieux les plus spectaculaires de la planète en un seul endroit. Monts enneigés et rivière glacée, jungle, désert, et montagnes rocheuses, Rob s’adapte à tous les écosystèmes et à toutes les intempéries. Dans cette deuxième saison, il va même découvrir des endroits du Parc qu’il n’a jamais visité auparavant, comme la caverne dans la jungle.