Ranger Rob - La fête de la fraise des bois au Grand Parc Aventure

Rob et Pilpoil vont dans la forêt pour cueillir d'autres fraises pour les visiteurs conviés à la fête de la fraise des bois. Un intru vole une partie de leur récolte. Rob et Pilpoil font le nécessaire pour le trouver et récupérer leur bien.