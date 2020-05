Ranger Rob - Le Parc-O-Drone

Le papa de Rob a créé un drone pour veiller sur le parc, ce nouvel outil va leur permettre de faire des photos aériennes et d’aller dans des endroits difficiles d’accès. Rob et Pil Poil empruntent le drone pour l’essayer et au cours de leur promenade, ils découvrent une grotte Yéti.