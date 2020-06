Ranger Rob - Pisteur et son spectacle d'acrobaties

Rob prépare Pisteur, son véhicule tout-terrain, pour un spectacle d'acrobaties. Mais sur le chemin du spectacle, Rob et Pisteur font quelques détours et ce dernier n’a plus de batterie…Pisteur sera-t-il prêt à temps pour sa démonstration d'acrobaties ?