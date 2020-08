Ranger Rob - Tous à bord du petit train de la banquise

Ranger Rob s'amuse à imiter le cri des manchots, ces derniers interloqués quittent le Domaine des Neiges. Mais il fait trop chaud pour les manchots dans le désert ou la jungle et Ranger Rob doit les secourir et les ramener au plus vite au Domaine des Neiges.