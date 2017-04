Ranger Rob: Vive la journée de la terre, sur TFOU le 22 avril  

La terre est précieuse et elle doit être respecté et préservé. C'est alors l'occasion de la protéger avec Ranger et tous ses amis. Pour la journée de la terre, la colo va devoir se la jouer écolo en se servant au maximum d'énergies naturelles. La terre dispose de pleins d'éléments pour pouvoir s'amuser, et ça, Ranger Rob l'a bien compris ! Planches à voiles sur les sommets, balades dynamiques sur les dunes de sable, la journée de la terre s'annonce spéciale. Cependant tout le monde ne respecte pas cette belle et précieuse nature. Certains sont mal intentionnés et enlèvent des animaux. Mais le vaillant Ranger Rob ne laissera pas faire et partira à la rescousse de ses amis. Réussira t-il à les libérer ? Pour le savoir, rendez-vous sur TFOU le samedi 22 avril pour 2 épisodes spéciaux "Vive la journée de la terre" !