Ransom : Emma De Caunes fait son retour sur le petit écran

Dans sa carrière qui oscille entre télévision, cinéma et musique, elle est de ces stars qui papillonnent. Cette année, Emma De Caunes revient sur le petit écran grâce à son rôle dans Ransom.

Elle est l’atout français de la série Ransom, qui a été réalisée conjointement avec des équipes françaises, canadiennes et américaines (il s’agit d’une première co-production entre TF1 (France), CBS (US) et Global (Canada)). Emma De Caunes participe à 3 épisodes sur les 13 d’ores et déjà enregistrés. Elle y interprète le personnage de Nathalie Denard, dont on ne sait pas encore quel rôle elle jouera dans cette fiction librement inspirée de la carrière des anciens négociateurs du RAID français Laurent Combalbert et de Marwan Mery. Elle y donne la réplique à Luke Roberts, alias Eric Beaumont, un négociateur.

Côté interprétation, on ne se fait aucun doute sur la prestation d’Emma De Caunes qui, à presque 41 ans, a 30 ans de carrière derrière elle. Elle a en effet obtenu son premier rôle grâce à sa marraine Michèle Reiser à l’âge de 10 ans. En 1998, alors qu’elle n’a que 22 ans, la jeune femme obtient le César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans le drame Un frère, de Sylvie Verheyde. De quoi lui ouvrir les portes de beaux projets comme Restons groupés, de Jean-Paul Salomé. En parallèle de sa carrière au cinéma en France ou à l’international, la fille d’Antoine de Caunes a maintes fois eu l’occasion de jouer sur scène ou au petit écran. Entre 2013 et 2016, elle a par exemple obtenu le premier rôle dans Lanester, une trilogie de téléfilms diffusés sur France 3 où elle incarne une chauffeuse de taxi lesbienne.