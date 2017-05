Ransom, une nouvelle série à découvrir sur TF1 dès le 21 juin

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Attention les yeux. Le mercredi 21 juin, il sera possible de découvrir une toute nouvelle série sur TF1. Ransom. Coproduction internationale, cette fiction est inspirée de la vie professionnelle des négociateurs Laurent Combalbert et Marwan Mery, deux négociateurs de situations de crise. Ransom suit la vie mouvementée d’Eric Beaumont et son équipe. Ils sont appelés à la rescousse quand il s’agit de résoudre des situations de crise extrêmes à travers le monde, sans faire appel à la violence même qu’il faut négocier avec les plus grands criminels.



Côté castings, on retrouve dans Luke Roberts dans la peau d’Eric Beaumont. L’acteur britannique a notamment été aperçu dans Black Sails ou encore dans la sixième saison de Game Of Thrones. À ses côtés, Sarah Greene (Penny Dreadful) incarne Maxine Carlson, une jeune femme prête à tout pour intégrer l’éséquipe d’Eric. Brandon Jay McLaren (The Killing) et Nazneen Contractor (Heroes Reborn) interprètent Oliver Yates, expert en profilage psychologique et Zara Hallam, ancienne flic reconnue de la NYPD.

À noter également la présence au générique d’Emma de Caunes. La Française joue le rôle de l’ex-femme d’Eric Beaumont. Dans une interview, elle explique : "Je suis la seule «frenchie» à bord, et même mariée à un Anglais, c’est un défi de jouer dans la langue de Shakespeare. Après avoir tourné à Toronto, j’étais heureuse de faire découvrir notre pays aux autres comédiens".

Ransom est à découvrir dès le mercredi 21 juin à partir de 21 heures sur TF1.