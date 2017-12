Ransom - Saison 01 Episode 04 - La jeune fille du train

Mia, une jeune fille âgée de 17 ans, disparaît du train qui la ramenait chez ses parents, à Menton. Après six mois de recherches infructueuses menées par la police, les parents de Mia reçoivent un message, accompagné d'une photo de leur fille, provenant d'un homme affirmant qu'elle est vivante et qu'il peut la retrouver. Eric Beaumont et son équipe se chargent de prendre contact avec l'auteur du message qui s'avère être un chasseur de primes. Celui-ci semble essentiellement motivé par la récompense proposée par les parents de la jeune disparue. Lors du premier rendez-vous au cours duquel Jean-Luc, le chasseur de primes, réclame en vain la moitié de la récompense pour ramener Mia, Eric exige une preuve de vie récente. Parallèlement, Zara et Oliver mènent l'enquête pour savoir comment Mia a pu disparaître du train qui la ramenait chez ses parents.