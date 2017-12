Ransom - Saison 01 Episode 11 - L'artiste

Neuf tableaux appartenant à une collection privée sont volés dans la galerie Davenport, à Toronto. Nathalie fait appel à Eric car elle risque de perdre son emploi si les tableaux, évalués à quatre millions de dollars, ne sont pas retrouvés. Un téléphone portable a été laissé par le voleur avec une note précisant qu'il appellera à midi. Arrivé sur les lieux, Eric fait la connaissance de madame Davenport, la propriétaire de la galerie, d'Arnold Castel, l'expert qui a évalué la collection, ainsi que de Jasper, un restaurateur de tableaux autiste, qui vit sur place. Il était donc le seul présent, la nuit du vol. En examinant la porte fracturée, Zara comprend qu'il s'agit d'une mise en scène et que le voleur avait un complice qui l'a fait entrer dans la galerie. Toute l'équipe se rend chez Isabelle Kalish, la propriétaire des tableaux. Ces derniers avaient été achetés par son grand-père durant l'après-guerre et n'avaient jamais quitté la maison familiale avant qu'Isabelle ne les prête à la galerie pour qu'ils y soient exposés. L'équipe rencontre Sydney Graves, futur mari d'Isabelle et enseignant comme elle. A midi, ils reçoivent un appel du voleur qui demande quatre millions de dollars, mais il accepte après négociation de rendre les tableaux contre 450 000 dollars.