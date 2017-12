Ransom - Le prix de la vie

Jaquan Lewis, la jeune recrue de base-ball de l'équipe des Bourbons, s'effondre sur le terrain, au cours d'une démonstration. Hospitalisé, il apprend qu'il est atteint d'une leucémie pour laquelle il a un besoin urgent d'une greffe de moelle osseuse. Alors que ses admirateurs se mobilisent, le docteur Rowe reçoit un échantillon de sang envoyé anonymement, qui s'avère compatible, puis un texto laissant entendre que l'éventuel donneur réclame une somme d'argent. Eric Beaumont et son équipe entrent en contact avec l'expéditeur qui, cette fois, réclame six millions de dollars. Mais Jaquan, dont le contrat a été rompu par la ligue, ne possède pas cette somme. Un rendez-vous est fixé et c'est Kim Newham, une jeune femme, qui s'y présente.