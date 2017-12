Ransom - Trouver refuge

Lors d'un premier kidnapping trois ans plus tôt à Caracas, Christian Bonnan a perdu sa femme, suite à l'intervention brutale de la police locale. Depuis, il a souscrit une assurance rançon. Il est remarié depuis quatorze mois. Sa fille de 14 ans est souffrante, il va la chercher au collège, accompagnée de sa nouvelle femme. En rentrant chez eux, ils surprennent un cambrioleur qui venait d'ouvrir leur coffre-fort. Le voleur est pris de court. Il les prend en otage et demande une rançon de dix millions d'euros. Eric et son équipe sont appelés en renfort pour mener les négociations.