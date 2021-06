Ratchet & Clank - Planètes et exploration

Partez en tourisme dimensionnel avec Ratchet et Clank, et affrontez un empereur maléfique originaire d'une autre réalité. Passez d'un monde fascinant à un autre à vitesse grand V et profitez de graphismes incroyables et d'un arsenal extrêmement varié en rejoignant les aventuriers intergalactiques sur la console PS5™.