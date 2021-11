Rebecca - Episode 3 : premières minutes

Rebecca doit mener un double jeu après la découverte du corps de Laetitia par la police. Elle doit aussi convaincre Laura et Raf que la révélation de la liaison entre Julien et Laetitia n’affectera pas son jugement dans l’enquête en cours. Rebecca comprend que son mari lui ment depuis longtemps. De nouveaux témoignages permettent d’identifier Cara Pelissier. Alors que les alibis de Collange ne tiennent plus, Rebecca apprend qu’il a été remis en liberté. C’est maintenant Lucille qui est en danger.