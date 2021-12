Rebecca - Episode 5

Pierre Collange a été arrêté pour tentative de meurtre contre Lucille Dolivet. Face au criminel qu’elle n’a cessé de traquer, Rebecca mène un interrogatoire sur le fil du rasoir et réussit à lui faire avouer les crimes de 2015. Raf, admiratif du travail de Rebecca, s’excuse d’avoir souvent été injuste et dur. L’enquête continue car les crimes récemment commis sont l’œuvre d’un copycat, toujours en liberté. Rebecca se confronte à l’intransigeance de sa fille, Emma, qui ne veut plus la voir. Cette situation réveille le traumatisme de la mort de son bébé, Juliette.