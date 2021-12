Rebecca - Episode 6

Un nouveau crime a été commis et une petite fille a été kidnappée. Une course contre la montre commence pour sauver Océane. Rebecca fait un nouveau black-out. Durant une séance d’hypnose, Rebecca revit sa violente dispute avec Julien. Elle découvre qu’elle ne l’a jamais frappé. L’enquête continue. Un suspect inattendu est arrêté et interrogé par Rebecca. Marco annonce que le corps d’un réfugié a été retrouvé et que ce crime a un lien avec l’enquête. Rebecca a-t-elle tué ce témoin gênant lors de son dernier black-out ?