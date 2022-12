Rebecca - S01 E04

Rebecca continue d’effacer toutes les preuves qui pourraient l’incriminer dans la disparition de Laetitia Baumann. Prêt à tout pour regagner son travail, Julien commet l’irréparable en faisant appel à un détective privé, pour tenter « d’arranger » l’affaire Monthier. Désormais en liberté, Collange est plus que jamais dangereux pour Lucille Dolivet. Son comportement est étrange et menaçant. Une cinquième victime vient d’être retrouvée et Rebecca est convaincue que c’est Collange. Alors que ce crime relance l’enquête, un nouveau black-out provoqué par Julien risque de détruire sa fragile relation avec ses enfants.