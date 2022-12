Rebecca - S01 E06

Un nouveau crime a été commis, et une petite fille a été kidnappée. Une course contre la montre commence pour sauver Océane. Rebecca fait un nouveau black-out. Durant une séance d’hypnose, Rebecca revit sa violente dispute avec Julien. Elle découvre qu’elle ne l’a jamais frappé. L’enquête continue ; un suspect inattendu est arrêté et interrogé par Rebecca. Marco annonce que le corps d’un réfugié a été retrouvé et que ce crime a un lien avec l’enquête. Rebecca a-t-elle tué ce témoin gênant lors de son dernier black-out ?