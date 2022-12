Rebecca - S01 E07

Rebecca a des doutes sur la culpabilité du suspect appréhendé. L’enquête mène l’équipe vers un nouveau suspect inattendu. Le suicide présumé de Guillaume Monthier attire les soupçons de la police et de la famille Baumann. Julien est suspecté d’avoir un lien avec ce mort. Lors de l’anniversaire de leur fils Édouard, Rebecca confronte Julien : elle ne l’a pas frappé ; il ne peut rien lui imposer. Les flashbacks de Rebecca sont de plus en plus précis. Le dénouement est proche. Le meurtrier de Laetitia va être découvert. Désormais, plus personne ne peut se prétendre innocent.